Крамник: шахматы не нужно делать обязательным предметом в российских школах

КРАСНОДАР, 13 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Шахматы не должны стать обязательным предметом в российских школах, поскольку не являются дисциплиной, обязательной для изучения. Такое мнение высказал ТАСС известный российский шахматист Владимир Крамник.

Ранее сенатор Вадим Тюльпанов обратился к главе Минобрнауки Ольге Васильевой с предложением включить занятия по шахматам в обязательную программу обучения начальных классов средних общеобразовательных школ, заменив уроком шахматной игры один из обязательных уроков физкультуры. В письме, копию которого цитировал ТАСС, парламентарий высказывал мнение, что введение шахмат в школьную программу не только будет способствовать развитию у детей логического и аналитического мышления, положительно влиять на успеваемость, но и "позволит ученикам, освобожденным по медицинским показаниям от физкультуры, участвовать в спортивных состязаниях, а значит, почувствовать вкус спортивной борьбы и заслуженной победы". Внедрить новую дисциплину он предлагал с 1 сентября 2017 года.

"Не стоит пытаться ввести шахматы как обязательный предмет в школах, потому что загрузка большая, а шахматы все-таки - это некий бонус и не является предметом, который человек обязан знать. Попытки ввести это как обязательный предмет - в этом я не уверен, а как факультативный предмет, то есть давать возможность детям, которые этого хотят, заниматься шахматами в школе - это очень хорошая идея", - объяснил шахматист.

Он привел в пример Великобританию, где в систему факультативного преподавания шахмат в школе вовлечена "чуть ли не половина" учебных заведений этой страны. "У них это идет на ура, в Швейцарии тоже, в других странах, везде это очень встречает позитивные оценки и много желания. У нас это тоже идет - фонд Тимченко этим занимается пилотно в разных регионах, и все там идет хорошо. Это дело очень хорошее, и хотелось бы, чтобы оно охватило все регионы", - добавил гроссмейстер.

Владимир Крамник - 14-й чемпион мира. Трехкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной России. Победитель командного чемпионата Европы и мира. Родной город шахматиста - Туапсе Краснодарского края.