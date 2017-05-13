Мутко: у сборной РФ интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров

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РЯЗАНЬ, 13 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Сборная России по футболу располагает интересными игроками, а в лице Станислава Черчесова - одним из самых перспективных тренеров. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Черчесов возглавил сборную страны в августе прошлого года. Команда как хозяйка чемпионата мира 2018 года освобождена от отборочного турнира и проводит только товарищеские игры. В июне этого года сборной предстоит выступить на домашнем Кубке конфедераций.
На вопрос, за счет чего сборная может выступить успешно на предстоящем турнире, Мутко ответил: "Если будет одной командой, все-таки футбол - коллективная игра. Команда обновилась, у нас очень перспективные и интересные футболисты, один из самых перспективных российских тренеров. Мы видим, что окончание чемпионата (России) идет в напряженной борьбе, мы следим за кандидатами и видим, что ребята прогрессируют".
"Конечно, Кубок конфедераций - тестовый турнир, но он позволяет набраться опыта, все-таки мы не играли в официальных матчах; как не называй, а товарищеская игра есть товарищеская. Надеюсь, ребята покажут максимум своего мастерства, и нам не будет стыдно за эту команду", - добавил он.
Кубок конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Соперниками команды Черчесова на групповом этапе станут сборные Новой Зеландии, Португалии и Мексики.