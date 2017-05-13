Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: ограничения для спортсменов из стран ЕАЭС сохранятся в России

Спорт
13 мая, 15:54 UTC+3 РЯЗАНЬ /Корр. ТАСС, Анна Устинова

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

РЯЗАНЬ, 13 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Ограничения для спортсменов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сохранятся в России. Об этом заявил журналистам вице- премьер РФ Виталий Мутко.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В настоящее время спортсмены из четырех последних стран считаются легионерами в составах российских клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и турнирах.

"Пока сегодня действует тот порядок, который существует. Есть спортивное гражданство, которое введено российским законодательством, и спортивным гражданством обладает только гражданин России. Мы ввели ограничения, которыми защищаем свой рынок, включая доморощенных игроков, и они будут сохраняться", - прокомментировал ситуацию Мутко.

В четверг стало известно, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила правительства стран ЕАЭС в течение 10 дней проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений в отношении профессиональных спортсменов- легионеров из стран союза. При этом ЕЭК просит принять меры как на уровне законодательства государств-членов, так и на уровне актов физкультурно-спортивных организаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате аварии автобуса в Турции погибли 20 человек
2
Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича
3
Адвокат Prevezon Holdings назвала досудебное соглашение по иску в США победой
4
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
5
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
Темы дня
Загрузка...
Реклама