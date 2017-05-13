Мутко: ограничения для спортсменов из стран ЕАЭС сохранятся в России

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РЯЗАНЬ, 13 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Ограничения для спортсменов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сохранятся в России. Об этом заявил журналистам вице- премьер РФ Виталий Мутко.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В настоящее время спортсмены из четырех последних стран считаются легионерами в составах российских клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и турнирах.
"Пока сегодня действует тот порядок, который существует. Есть спортивное гражданство, которое введено российским законодательством, и спортивным гражданством обладает только гражданин России. Мы ввели ограничения, которыми защищаем свой рынок, включая доморощенных игроков, и они будут сохраняться", - прокомментировал ситуацию Мутко.
В четверг стало известно, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила правительства стран ЕАЭС в течение 10 дней проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений в отношении профессиональных спортсменов- легионеров из стран союза. При этом ЕЭК просит принять меры как на уровне законодательства государств-членов, так и на уровне актов физкультурно-спортивных организаций.