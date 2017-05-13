Калининградцы проведут 24-часовой футбольный матч в попытке попасть в Книгу Гиннесса

РЯЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Жители Калининграда в конце июня проведут массовый футбольный матч, который продлится 24 часа, и надеются попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на Координационном совете по туризму в Рязани.

"В конце июня у нас пройдет ряд мероприятий Калининградской футбольной недели. Среди спортивных активностей - 24-часовой матч на футбольном поле, где будут участвовать смешанные команды: начиная от детских, заканчивая самым серьезным возрастом - свыше 60 лет. В том числе будут участвовать люди с ограниченными возможностями. И мы рассчитываем, что это найдет отражение в Книге рекордов Гиннесса, соответствующих специалистов на это мероприятие мы пригласили", - сказал он.

Как пояснил врио министра, мероприятие пройдет в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.