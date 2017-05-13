Роналдиньо: Неймар вскоре потеснит Месси и Роналду, у него огромный талант

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Бразильский нападающий "Барселоны" Неймар скоро превзойдет своего одноклубника аргентинца Лионеля Месси и португальского нападающего "Реала" Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста мира. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, который принял участие в открытии парка Кубка конфедераций в Казани.

"Кто сильнее - Роналду или Месси? Сейчас выделяются оба, но считаю, скоро их место займет Неймар. У него огромный талант", - сказал он.

На вопрос, планирует ли он провести прощальный матч, 37-летний Роналдиньо ответил: "Да, но это будет не одна игра, это будет несколько матчей. Я проведу их в тех странах, где я жил и в командах, в которых я играл".

Роналдиньо выступал за бразильские "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро" и "Флуминенсе", а также французский ПСЖ, испанскую "Барселону", итальянский "Милан" и мексиканский "Керетаро".

Парк Кубка конфедераций по футболу 2017 года открылся в субботу на площади перед стадионом "Центральный" рядом с казанским Кремлем. В церемонии открытия приняли участие Роналдиньо и бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций - 1994 и олимпийский чемпион 1996 года Джей-Джей Окоча Окоча. После Москвы, Сочи и Казани парк Кубка конфедераций откроется в Санкт- Петербурге (20-21 мая). Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.