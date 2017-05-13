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Панарин пропустит матч сборной России по хоккею со словаками на ЧМ

Спорт
13 мая, 16:19 дата обновления: 13 мая, 16:29 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Вместе с Владимиром Ткачевым и Александром Барабановым в звене сыграет ранее заявленный на турнир Валерий Ничушкин

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© EPA/ARMANDO BABANI

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Артемий Панарин пропустит матч чемпионата мира по хоккею с командой Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Панарин пропустил тренировку в пятницу из-за микротравмы - вместо него в звене с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым сыграет Никита Гусев. Вместе с Владимиром Ткачевым и Александром Барабановым в звене сыграет ранее заявленный на турнир Валерий Ничушкин. Для армейца это будет дебют на чемпионате мира.

Как ранее сообщалось, игру пропускает из-за травмы Сергей Мозякин.

Полный состав выглядит следующим образом:

  • вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин;
  • Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Сергей Плотников;
  • Виктор Антипин - Антон Белов, Гусев - Шипачев - Дадонов;
  • Иван Проворов - Андрей Миронов, Владислав Наместников - Никита Кучеров;
  • Артем Зуб, Ничушкин - Ткачев - Барабанов.

Матч со словаками начнется в 17:15 мск.

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

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