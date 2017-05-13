Панарин пропустит матч сборной России по хоккею со словаками на ЧМ

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КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Артемий Панарин пропустит матч чемпионата мира по хоккею с командой Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Панарин пропустил тренировку в пятницу из-за микротравмы - вместо него в звене с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым сыграет Никита Гусев. Вместе с Владимиром Ткачевым и Александром Барабановым в звене сыграет ранее заявленный на турнир Валерий Ничушкин. Для армейца это будет дебют на чемпионате мира.
Как ранее сообщалось, игру пропускает из-за травмы Сергей Мозякин.
Полный состав выглядит следующим образом:
Матч со словаками начнется в 17:15 мск.
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