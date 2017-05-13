Панарин пропустит матч сборной России по хоккею со словаками на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Артемий Панарин пропустит матч чемпионата мира по хоккею с командой Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Панарин пропустил тренировку в пятницу из-за микротравмы - вместо него в звене с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым сыграет Никита Гусев. Вместе с Владимиром Ткачевым и Александром Барабановым в звене сыграет ранее заявленный на турнир Валерий Ничушкин. Для армейца это будет дебют на чемпионате мира.

Как ранее сообщалось, игру пропускает из-за травмы Сергей Мозякин.

Полный состав выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин;

Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Сергей Плотников;

Виктор Антипин - Антон Белов, Гусев - Шипачев - Дадонов;

Иван Проворов - Андрей Миронов, Владислав Наместников - Никита Кучеров;

Артем Зуб, Ничушкин - Ткачев - Барабанов.

Матч со словаками начнется в 17:15 мск.

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