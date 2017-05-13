Тренер: Шубенков начал сезон по своему чемпионскому графику

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Личный тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов удовлетворен результатом, который показал его подопечный на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае, заняв пятое место. Об этом Клевцов сообщил ТАСС.

Шубенков занял пятое место на своем первом международном турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с результатом 13,35 секунды. Первым стал ямаец Омар Маклеод (13,09), вторым - испанец Орландо Ортега (13,15), тройку замкнул китаец Сэ Вэньцзюнь (13,31).

"Мы идем по графику 2015 года - тогда Сергей на этапе в Шанхае с таким же результатом занял то же пятое место, а потом на главном старте сезона пришел к финишу первым, - заметил Клевцов. - Я, в принципе, удовлетворен тем, как он выступил на своем первом турнире после большого перерыва. Наблюдал за его бегом с экрана телевизора и увидел, что он все-таки не очень комфортно чувствовал себя. Шубенков еще не набрал форму, поэтому это не могло не сказаться на стартовой реакции, да и бег у него был несколько тяжеловат".

"Но делать какие-то выводы можно будет только после следующего старта, который пройдет в конце мая в Юджине", - считает тренер.

Шубенков планирует выступить в американском Юджине (27 мая), на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме (8 июня) и Париже (1 июля), а также на этапе Гран-при IAAF "Золотая шиповка", который пройдет 27-28 июня в Остраве (Чехия).

На ЧМ-2015 в Пекине Шубенков занял первое место с результатом 12,98 секунды.