Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: Шубенков начал сезон по своему чемпионскому графику

Спорт
13 мая, 16:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянин занял пятое место на своем первом международном турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики с результатом 13,35 секунды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Шубенков (на первом плане)

Сергей Шубенков (на первом плане)

©  Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Личный тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов удовлетворен результатом, который показал его подопечный на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае, заняв пятое место. Об этом Клевцов сообщил ТАСС.

Смотрите также
Спортсмен Сергей Шубенков

Легкоатлет Шубенков занял пятое место на первом после отстранения международном турнире

Шубенков занял пятое место на своем первом международном турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с результатом 13,35 секунды. Первым стал ямаец Омар Маклеод (13,09), вторым - испанец Орландо Ортега (13,15), тройку замкнул китаец Сэ Вэньцзюнь (13,31).

"Мы идем по графику 2015 года - тогда Сергей на этапе в Шанхае с таким же результатом занял то же пятое место, а потом на главном старте сезона пришел к финишу первым, - заметил Клевцов. - Я, в принципе, удовлетворен тем, как он выступил на своем первом турнире после большого перерыва. Наблюдал за его бегом с экрана телевизора и увидел, что он все-таки не очень комфортно чувствовал себя. Шубенков еще не набрал форму, поэтому это не могло не сказаться на стартовой реакции, да и бег у него был несколько тяжеловат".

"Но делать какие-то выводы можно будет только после следующего старта, который пройдет в конце мая в Юджине", - считает тренер.

Шубенков планирует выступить в американском Юджине (27 мая), на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме (8 июня) и Париже (1 июля), а также на этапе Гран-при IAAF "Золотая шиповка", который пройдет 27-28 июня в Остраве (Чехия).

На ЧМ-2015 в Пекине Шубенков занял первое место с результатом 12,98 секунды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате аварии автобуса в Турции погибли 20 человек
2
Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича
3
Адвокат Prevezon Holdings назвала досудебное соглашение по иску в США победой
4
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
5
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
Темы дня
Загрузка...
Реклама