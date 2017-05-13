"Спартак" обыграл "Амкар" в первом матче в ранге чемпиона России

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над пермским "Амкаром" со счетом 1:0 в гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 50-й минуте забил Александр Самедов. Красно- белые одержали четвертую победу подряд в первенстве страны, "Амкар" продлил серию поражений до четырех игр.
В прошлом туре "Спартак" обеспечил победу в нынешнем сезоне чемпионата России. Сейчас в активе красно-белых за два тура до окончания первенства 66 очков. "Амкар" с 34 очками идет 10-м.
В следующем туре "Спартак" на своем поле примет грозненский "Терек", "Амкар" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". Обе встречи пройдут 17 мая.