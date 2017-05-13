Галвиньш: усталость повлияла на латвийских хоккеистов в матче ЧМ с американцами

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КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Физическая усталость наложила отпечаток на игру сборной Латвии по хоккею в матче чемпионата мира против команды США. Такое мнение ТАСС высказал защитник латвийцев Гунтис Галвиньш.
Сборная Латвии проиграла американцам со счетом 3:5, при этом подопечные канадского тренера Боба Хартли вели в счете 2:0 и 3:1.
"В третьем периоде соперник прижал нас к воротам. Один удачный бросок все решил. Наложила отпечаток усталость - ребят немного не хватило, - сказал Галвиньш. - Пришлось играть больше в защите, пропали силы, и потому американцы больше играли в нашей зоне".
По мнению Галвиньша, латвийцы не испугались, ведя в счете. "Все играли до конца, немного чего-то не хватило. Чтобы победить в матче с Россией, надо все 60 минут играть и биться до конца", - отметил он.
Сборные Латвии и России сыграют между собой 15 мая, начало встречи в 21:15 мск.