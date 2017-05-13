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Власти Калининграда разработали три разных турпакета для болельщиков на время ЧМ-2018

Спорт
13 мая, 17:06 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 13, мая. /ТАСС

Пакет на три дня будет стоить 3,5 тыс. рублей в сутки с человека без учета перелета по Калининградской области

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РЯЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Калининградской области разработали три варианта туристического пакета для болельщиков, которые будут включать различные виды развлечений, предложения по питанию и проживанию на время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак на координационном совете по туризму в Рязани.

"Мы в рамках чемпионата мира специально разработали три блока турпакета. Это один день, когда болельщик приезжает на матч, только посмотрел и тут же уезжает, либо остается на ночь, но не ночует в Калининграде, а (ходит - прим. ТАСС) по ночным заведениям, и утром улетает. Пакет на три дня будет стоить 3,5 тыс. рублей в сутки с человека без учета перелета по Калининградской области - проживание, трехразовое питание и целый ряд маршрутов. Пакет - семь дней и семь ночей: самые разные варианты пребывания на территории Калининградской области - такая же цена - 3,5 тыс. рублей с человека в сутки", - пояснил он.

Врио министра при этом не уточнил, какова будет стоимость первого турпакета.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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