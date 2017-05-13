Боккетти: игроки "Спартака" не обращают внимания на разговоры о незаслуженном чемпионстве

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МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Игроки футбольного клуба "Спартак" не обращают внимания на разговоры о незаслуженной победе в чемпионате России. Об этом журналистам рассказал итальянский защитник команды Сальваторе Боккетти.
В субботу "Спартак" одержал победу над пермским "Амкаром" со счетом 1:0 в гостевом матче 28-го тура чемпионата России.
"Когда команда выигрывает чемпионат, всегда найдутся такие люди, которые скажут, что победа была незаслуженной или, что соперники в чемпионате были слабыми, игроки "Спартака" не обращают на это внимания. Я считаю, что мы заслужили эту победу", - сказал Боккетти.
Боккетти считает, что празднование победы в чемпионате на поле вместе с болельщиками - это красиво.
"Выбегание болельщиков на поле после победы в чемпионате - это давняя традиция. Я не вижу в этом ничего плохого. Как я праздновал выигрыш золотых медалей? Дома смотрел матч "Зенита" и "Терека", после финального свистка толком даже не понял, что произошло. Сразу все начали звонить, поздравлять, а потом встретились с ребятами в ресторане и немного посидели", - отметил Боккетти.
В следующем туре "Спартак" на своем поле примет грозненский "Терек", "Амкар" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом". Обе встречи пройдут 17 мая.