Самедов: все футболисты "Спартака" хотят повторить рекорд чемпионата РФ и набрать 72 очка

ПЕРМЬ, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Все игроки футбольного клуба "Спартак" хотят повторить рекорд чемпионата России по набранным очкам и будут делать для этого все возможное. Такое мнение в беседе с журналистами выразил полузащитник команды Александр Самедов после матча с "Амкаром".

"Спартак" выиграл у "Амкара" со счетом 1:0 в матче 28-го тура чемпионата страны и набрал 66 очков за два тура до окончания первенства. 72 балла набрал "Спартак" под руководством Олега Романцева в 1999 году, установив рекорд для 30-турового чемпионата России. Красно-белые под руководством Карреры могут повторить достижение 18-летней давности, если победят в оставшихся встречах.

"Все ребята хотят выиграть оставшиеся матчи и повторить рекорд набранных очков в чемпионате. На данный момент никакой расслабленности нет и быть не может. На нас приехало посмотреть много болельщиков, и ни о какой недонастроенности не могло быть и речи", - сказал Самедов.

Играть на искусственном поле стадиона в Перми всегда тяжело, считает Самедов: "Матч получился сложным, соперник играл организованно. На синтетическом газоне в Перми всегда тяжело играть, ноги быстро устают. Я рад, что удалось победить и порадовать наших болельщиков".

В следующем туре "Спартак" на своем поле примет грозненский "Терек" 17 мая.