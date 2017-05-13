Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы по парусному спорту в классе RS:X

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская яхтсменка Стефания Елфутина заняла второе место на чемпионате Европы по парусному спорту в олимпийском классе RS:X, который проходил во французском Марселе.

Победителем соревнований стала полька Софья Ночети- Клепацки, третье место у Чан Хей Ман из Гонконга.

На чемпионате Европы 2016 года Елфутина заняла третье место. Елфутина является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года в классе RS:X.