Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы по парусному спорту в классе RS:X

Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедерацийСпорт 13 мая, 18:46
"Бавария" победила "Лейпциг" благодаря двум мячам в компенсированное времяСпорт 13 мая, 18:40
Лоськов включен в стартовый состав ФК "Локомотив" на матч с "Оренбургом"Спорт 13 мая, 18:36
Борзаковский считает достойным результат бегуна Шубенкова на турнире в ШанхаеСпорт 13 мая, 18:14
Два гола Дзюбы помогли "Зениту" победить "Крылья Советов" в чемпионате РоссииСпорт 13 мая, 17:59
Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы по парусному спорту в классе RS:XСпорт 13 мая, 17:58
Собянин внес в МГД законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажекОбщество 13 мая, 17:52
Британский программист временно приостановил атаку вируса WannaCryМеждународная панорама 13 мая, 17:36
Самедов: все футболисты "Спартака" хотят повторить рекорд чемпионата РФ и набрать 72 очкаСпорт 13 мая, 17:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская яхтсменка Стефания Елфутина заняла второе место на чемпионате Европы по парусному спорту в олимпийском классе RS:X, который проходил во французском Марселе.
Победителем соревнований стала полька Софья Ночети- Клепацки, третье место у Чан Хей Ман из Гонконга.
На чемпионате Европы 2016 года Елфутина заняла третье место. Елфутина является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года в классе RS:X.