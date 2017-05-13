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Лоськов включен в стартовый состав ФК "Локомотив" на матч с "Оренбургом"

Спорт
13 мая, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

В случае выхода на поле в матче с оренбургской командой Лоськов установит абсолютный рекорд по числу проведенных в чемпионатах России сезонов

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Дмитрий Лоськов

Дмитрий Лоськов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Тренер футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Лоськов, заявленный зимой в качестве игрока, вошел в стартовый состав команды на матч чемпионата России против "Оренбурга". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Матч 28-го тура чемпионата России пройдет на стадионе "Локомотив" в Москве и начнется в 19:30 мск. В случае выхода на поле в матче с оренбургской командой Лоськов установит абсолютный рекорд по числу проведенных в чемпионатах страны сезонов. 43-летний Лоськов выйдет на поле в качестве центрального полузащитника "Локомотива".

Полностью состав москвичей на игру выглядит следующим образом: вратарь - Гильерме; защитники - Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Тарас Михалик, Соломон Кверквелия, Владислав Игнатьев; полузащитники - Игорь Денисов, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Майкон, Лоськов; нападающий - Ари.

Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб "Локомотива", а в феврале 2017-го был включен в заявку команды в качестве игрока. Лоськов, который выступал за "Локомотив" на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом клуба по количеству матчей (420) и голов (128).

В составе "Локомотива" он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды - Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом он пока не объявлял о завершении карьеры.

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