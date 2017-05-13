"Бавария" победила "Лейпциг" благодаря двум мячам в компенсированное время

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Бавария" обыграла "Лейпциг" со счетом 5:4 в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
У "Лейпцига" голы забили Марсель Забитцер (2-я минута), Юссуф Поульсен (47), Тимо Вернер (29, с пенальти и 65). В составе "Баварии" отличились Тьяго Алькантара (60-я минута), Роберт Левандовски (17, с пенальти и 84), Давид Алаба (90), Арьен Роббен (90).
"Бавария" лидирует в чемпионате Германии с 76 очками, команда ранее обеспечила победу в чемпионате. "Лейпциг" занимает второе место с 66 очками.
Матч заключительного тура "Бавария" проведет 20 мая дома против "Фрайбурга", "Лейпциг" в тот же день сыграет в гостях с "Айнтрахтом".