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"Бавария" победила "Лейпциг" благодаря двум мячам в компенсированное время

Спорт
13 мая, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу мюнхенского клуба

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Футболисты "Баварии"

Футболисты "Баварии"

© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Бавария" обыграла "Лейпциг" со счетом 5:4 в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.

У "Лейпцига" голы забили Марсель Забитцер (2-я минута), Юссуф Поульсен (47), Тимо Вернер (29, с пенальти и 65). В составе "Баварии" отличились Тьяго Алькантара (60-я минута), Роберт Левандовски (17, с пенальти и 84), Давид Алаба (90), Арьен Роббен (90).

"Бавария" лидирует в чемпионате Германии с 76 очками, команда ранее обеспечила победу в чемпионате. "Лейпциг" занимает второе место с 66 очками.

Матч заключительного тура "Бавария" проведет 20 мая дома против "Фрайбурга", "Лейпциг" в тот же день сыграет в гостях с "Айнтрахтом".

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