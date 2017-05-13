Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Тысячи жителей и гостей Казани посетили открывшийся в субботу под стенами Кремля парк Кубка конфедераций. Гости мечтали хотя бы одним глазком взглянуть на своих кумиров - звезд мирового футбола бразильца Роналдиньо и нигерийца Джей-Джей Окочу, которые специально приехали открывать парк.

За час до открытия у входа в парк собрались любители футбола, чтобы занять лучшие места возле сцены и встать как можно ближе к Роналдиньо. Многие приходили с детьми.

Под стенами Кремля

Парк Кубка конфедераций расположился на площади перед стадионом "Центральный" рядом с казанским Кремлем. С самого утра шла подготовка к открытию парка. К приезду звезд мирового футбола все должно было блестеть - начиная от баннеров с расписанием матчей и заканчивая, пожалуй, главным атрибутом - трофеем победителя Кубка конфедераций. Поэтому организаторы по несколько раз тщательно протирали баннеры и стойку для трофея.

Чтобы увидеть парк и, главное, своего кумира Роналдиньо, старейший в мире футбольный фристайлер 63-летний Сергей Броницкий приехал со своим сыном из Йошкар-Олы (Марий Эл). Когда-то, увидев трюки именитого футболиста по телевизору, Сергей не поверил, что человек способен такое творить с мячом.

"Из-за Роналдиньо мы с сыном и приехали сюда, потому что он наш кумир, и фристайлом занялись из-за него. Первые трюки Роналдиньо мы увидели по телевизору. Я лично думал, что это обман телевизионный, а потом сын мне стал эти трюки демонстрировать. А я решил от него не отставать и тоже занялся фристайлом", - поделился он и добавил, что парк ему очень понравился и он мечтает вернуться в Казань во время Кубка конфедераций.

В самом парке работало сразу несколько площадок. На каждой были установлены красные палатки, где можно пройти задания и получить наклейки, чтобы выиграть бесплатные билеты на матчи. Территория парка небольшая, достаточно и 15 минут, чтобы обойти все зоны.

Открытая Казань

Атмосфера в парке царила праздничная и гостеприимная. Это успели заметить и приглашенные футболисты. Особенно Роналдиньо понравились татарстанские девушки. "Очень красивый город с очень богатой историей, гостеприимный народ. А также в Казани очень красивые женщины", - сказал он во время открытия парка журналистам.

В Казани практически все готово к проведению масштабного события, отметил мэр города Ильсур Метшин. Тестовый матч перед Кубком конфедераций, во время которого протестируют все системы стадиона "Казань-Арена", состоится уже 17 мая между казанским клубом "Рубин и московским ЦСКА.

"Буквально через месяц мы будем принимать Кубок конфедераций. Очень рад, что в Казани будет проходить этот спортивный праздник. Готовится инфраструктура, и самое главное, что мы хотели бы подготовить - это добрые лица казанцев, которые самые гостеприимные и улыбчивые. Мы среди всех городов хотели бы отметиться этими радушными лицами", - сказал Метшин.

Вместе с Роналдиньо и Окочей открывать парк приехал и экс-капитан сборной России по футболу, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин. Во время беседы с корреспондентом ТАСС, он отметил, что матчи Кубка конфедераций пройдут здесь на высоком уровне. "Город спортивный, футбольный, я в этом убедился давным-давно, еще когда был послом заявочного комитета в 2010 году. Искренность и любовь к футболу прослеживается в тех эмоциях, которые сегодня я слышал со сцены", - рассказал он.

Автограф на память

Многие принесли с собой футболки, мячи и открытки, чтобы получить автограф Роналдиньо. Но сделать это было очень сложно: сразу после приветственного слова со сцены, небольшой экскурсии по парку, Роналдиньо и Окоча удалились в VIP-палатку. Так что болельщикам пришлось передавать футбольную атрибутику на автограф через организаторов и журналистов. Сделать селфи со звездами смогли лишь единицы, те, кто стоял очень близко к сцене.

А вот талисман Кубка конфедераций волк Забивака был щедр на селфи. Чтобы сфотографироваться с ним выстроилась целая очередь. После памятной фотографии с талисманом, футбольные болельщики вставали в следующую очередь - на фото с трофеем Кубка конфедераций.

"Я очень рад, что с этим кубком есть возможность сфотографироваться, потому что скоро его кто-то завоюет и увезет, и я тоже к этому как-то причастен. Атмосфера в парке очень дружелюбная», - рассказал ТАСС житель Казани Мансур Гарипов.

Большой популярностью в парке пользуется зона с вратарем-роботом, который отражает любую атаку болельщиков. Пробить ворота робота с первого раза не смог и Смертин. Получилось у него это только с третьей попытки. Посмотреть на звездный матч и затем попробовать свои силы пришли десятки посетителей парка.

Все на футбол!

С самого открытия парка начались соревнования за билеты на матчи Кубка конфедераций в Казани. Посетителям парка нужно было собрать восемь наклеек с флагами стран - участниц турнира. А для этого они должны были принять участие в конкурсах и сфотографироваться с волком Забивакой. Каждый победитель получает на руки два билета, а всего в Казани будет разыграно 74.

"Мероприятие, действительно, очень важное для Казани, для меня большая честь быть на сцене с такими легендами. Это отправная точка к тому, чтобы все активизировались и были полные стадионы. Поэтому призываю всех любителей футбола посетить это мировое мероприятие. Я хочу посмотреть матчи сборной Португалии, Германии и, естественно, России", - сообщила в разговоре с корреспондентом ТАСС посол чемпионата мира - 2018 певица Эльмира Калимуллина.

После Москвы, Сочи и Казани парк Кубка конфедераций откроется в Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе являются звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.