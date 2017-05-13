Памятная табличка в честь победы в Кубке России открыта около стадиона "Локомотив"

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Памятная табличка в честь победы футбольного клуба "Локомотив" в Кубке России открыта на паровозе около стадиона железнодорожников перед матчем с "Оренбургом". Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

2 мая "Локомотив" в финале Кубка России на стадионе "Фишт" в Сочи обыграл екатеринбургский "Урал" (2:0) и стал обладателем трофея.

Памятную табличку в честь победы в Кубке России сезона-2016/17 открыл президент "Локомотива" Илья Геркус.

В субботу "Локомотив" на своем стадионе в матче 28-го тура чемпионата России сыграет против "Оренбурга". Встреча начнется в 19:30 мск.