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Памятная табличка в честь победы в Кубке России открыта около стадиона "Локомотив"Спорт 13 мая, 18:58
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МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Памятная табличка в честь победы футбольного клуба "Локомотив" в Кубке России открыта на паровозе около стадиона железнодорожников перед матчем с "Оренбургом". Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.
2 мая "Локомотив" в финале Кубка России на стадионе "Фишт" в Сочи обыграл екатеринбургский "Урал" (2:0) и стал обладателем трофея.
Памятную табличку в честь победы в Кубке России сезона-2016/17 открыл президент "Локомотива" Илья Геркус.
В субботу "Локомотив" на своем стадионе в матче 28-го тура чемпионата России сыграет против "Оренбурга". Встреча начнется в 19:30 мск.