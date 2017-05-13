Хоккеист сборной России Мозякин из-за травмы завершил выступление на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России Сергей Мозякин не сможет продолжить выступление на чемпионате мира по хоккею из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Капитан сборной России получил повреждение в понедельник в матче чемпионата мира против сборной Германии (6:3). Затем появилась информация, что подозрение на сотрясение мозга у хоккеиста не подтвердилось. Позднее игрок пропустил матчи с командами Дании и Словакии.

"Нападающий национальной сборной России Сергей Мозякин не сможет продолжить выступление на чемпионате мира. Причина - травма верхней части тела, при которой нельзя принимать участие в тренировках и официальных матчах. Сегодня утром Мозякин вернулся в Россию, где пройдет курс реабилитации. ФХР и коллектив национальной сборной желают Сергею скорейшего выздоровления и возвращения на лед", - говорится в заявлении.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.