Лоськов установил рекорд по числу проведенных в чемпионатах России сезонов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Лоськов вышел на поле в матче 28-го тура чемпионата России и установил рекорд по числу проведенных в первенстве сезонов. Эта игра стала для него прощальной

Также Лоськов стал вторым в списке самых возрастных игроков, принимавших участие в чемпионатах России. Рекорд по этому показателю принадлежит Анатолию Давыдову, который вышел на поле в составе санкт-петербургского "Зенита" 3 сентября 1997 года в возрасте 43 лет и 295 дней.

Ранее было объявлено, что 43-летний Лоськов, который летом 2016 года вошел в тренерский штаб "Локомотива", включен в заявку в качестве игрока. На матч с "Оренбургом" он вывел "Локомотив" с капитанской повязкой, приняв таким образом участие в 20-м сезоне чемпионатов России и установив по этому показателю абсолютный рекорд. Ранее он делил первое место с бывшим футболистом московского ЦСКА, санкт-петербургского "Зенита" и казанского "Рубина" Сергеем Семаком (19 сезонов).

Лоськов, который выступал за "Локомотив" на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом московского клуба по количеству матчей (421) и голов (128).

В составе "Локомотива" он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды - Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом официальной информации о завершении полузащитником карьеры не поступало.