Сборная Белоруссии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная Белоруссии обыграла команду Словении со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.

В составе команды Словении отличились Жига Йеглич (17-я минута) и Давид Родман (20). В составе сборной Белоруссии шайбы забросили Александр Павлович (14, 30), Евгений Ковыршин (21), Илья Шинкевич (39) и Андрей Стась (40).

Первая победа сборной Белоруссии на турнире позволила ей подняться на седьмое место в группе B с четырьмя очками. Команда Словении занимает последнее место в группе, в ее активе одно очко. В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Финляндии, Норвегии, Франции.

Команда Словении проведет следующий матч против сборной Франции 15 мая. Сборная Белоруссии сыграет 16 мая с командой Норвегии.