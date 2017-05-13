Сборная Белоруссии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею

Дадонов: задержка второго периода матча с латвийцами не помешала хоккеистам сборной РоссииСпорт 13 мая, 20:14
Василевский: российские хоккеисты не должны расслабляться ни в одном из периодов ЧМСпорт 13 мая, 20:10
Третьяк: cборной России будет особенно не хватать Мозякина в розыгрыше большинстваСпорт 13 мая, 20:02
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккеюСпорт 13 мая, 19:44
Сборная Белоруссии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккеюСпорт 13 мая, 19:35
Лоськов установил рекорд по числу проведенных в чемпионатах России сезоновСпорт 13 мая, 19:33
Хоккеист сборной России Мозякин из-за травмы завершил выступление на ЧМСпорт 13 мая, 19:13
Шубенков заявил, что соперники тепло встретили его возвращение на международную аренуСпорт 13 мая, 19:02
Памятная табличка в честь победы в Кубке России открыта около стадиона "Локомотив"Спорт 13 мая, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная Белоруссии обыграла команду Словении со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.
В составе команды Словении отличились Жига Йеглич (17-я минута) и Давид Родман (20). В составе сборной Белоруссии шайбы забросили Александр Павлович (14, 30), Евгений Ковыршин (21), Илья Шинкевич (39) и Андрей Стась (40).
Первая победа сборной Белоруссии на турнире позволила ей подняться на седьмое место в группе B с четырьмя очками. Команда Словении занимает последнее место в группе, в ее активе одно очко. В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Финляндии, Норвегии, Франции.
Команда Словении проведет следующий матч против сборной Франции 15 мая. Сборная Белоруссии сыграет 16 мая с командой Норвегии.