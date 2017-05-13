Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России победили команду Словакии со счетом 6:0 и досрочно обеспечили себе выход в 1/4 финала чемпионата мира.

Шайбы в матче, который прошел в Кельне, забросили Евгений Дадонов (2-я и 14-я минуты), Андрей Миронов (20), Никита Кучеров (23), Иван Телегин (33) и Владислав Гавриков (56).

Россияне, которые возглавляют турнирную таблицу группы А, имеют в активе 14 очков. Таким образом, команда Олега Знарка за два матча до завершения группового этапа гарантировала себе выход в 1/4 финала турнира. Словаки с четырьмя очками идут седьмыми.

В следующем матче сборная России 15 мая сыграет с латвийцами, днем ранее словаки сыграют с командой США.

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