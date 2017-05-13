Капризов заявил, что покинет расположение сборной России по хоккею 14 мая

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Кирилл Капризов 14 мая покинет расположение сборной России на чемпионате мира по хоккею. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее Капризов не вошел в заявку российской команды на турнир. Последним в список 25 хоккеистов вошел Валерий Ничушкин.

"С командой не останусь, покину Кельн завтра", - сказал Капризов.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Следующий матч сборная России проведет 15 мая против команды Латвии (начало 21:15 мск).

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