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РФПЛ вручила тренеру "Локомотива" Семину почетную грамоту за вклад в развитие футбола

Спорт
13 мая, 20:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Вручение состоялось на стадионе "Локомотив" в Москве перед матчем 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом"

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МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) наградила главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина, который в четверг отпраздновал 70-летие, почетной грамотой за вклад в развитие футбола. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

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Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет

В четверг, 11 мая, Семину исполнилось 70 лет. Вручение грамоты тренеру состоялось на стадионе "Локомотив" в Москве перед матчем 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Награду известный специалист получил из рук исполнительного директора РФПЛ Сергея Чебана.

Семин был главным тренером "Локомотива" с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й. Летом 2016 года он вновь возглавил команду. Под руководством Семина "Локомотив" дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004), пять раз Кубок России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017), дважды Суперкубок России (2003, 2005). Также Семин тренировал краснодарскую "Кубань" (1982), "Памир" из Душанбе (1983 - 1985), олимпийскую сборную Новой Зеландии (1991), "Динамо" из Киева (2008 - 2009, 2010 - 2012), азербайджанскую "Габалу" (2013 - 2014), "Мордовию" (2014 - 2015), "Анжи" (2015).

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