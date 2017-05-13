Хоккеист Белов останется капитаном сборной России на ЧМ

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КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник сборной России Антон Белов останется капитаном команды на чемпионате мира по хоккею. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Знарок.
Ранее капитан сборной России Сергей Мозякин получил повреждение в матче чемпионата мира против сборной Германии (6:3). Капитанскую функцию в его отсутствие в матчах с датчанами и словаками выполнял Белов. В субботу стало известно, что Мозякин не сможет продолжить выступление на турнире.
"Белов останется капитаном сборной", - сказал Знарок.
Матч сборных России и Латвии состоится 15 мая. Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы