Хоккеист Белов останется капитаном сборной России на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник сборной России Антон Белов останется капитаном команды на чемпионате мира по хоккею. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

Ранее капитан сборной России Сергей Мозякин получил повреждение в матче чемпионата мира против сборной Германии (6:3). Капитанскую функцию в его отсутствие в матчах с датчанами и словаками выполнял Белов. В субботу стало известно, что Мозякин не сможет продолжить выступление на турнире.

"Белов останется капитаном сборной", - сказал Знарок.

Матч сборных России и Латвии состоится 15 мая. Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

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