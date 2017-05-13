Лоськов: завершил карьеру футболиста, чтобы дать играть молодежи

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского клуба "Локомотив" Дмитрий Лоськов завершил карьеру, чтобы дать играть молодым футболистам. Об этом он заявил в эфире телеканала "Наш футбол".
В субботу 43-летний Лоськов вышел в основном составе на домашний матч 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом", установив таким образом рекорд по числу проведенных сезонов в турнире (20). На 13-й минуте встречи, которая стала для знаменитого полузащитника прощальной, он был заменен.
"Пока я еще полузащитник, меня еще не отзаявили, - сказал Лоськов. - Хочу поблагодарить (за выход на поле в основном составе) президента клуба Илью Геркуса, главного тренера Юрия Семина, сбылась моя мечта - завершить карьеру в официальном матче. Наверное, поставлю точку в своей футбольной карьере, надо дать играть молодежи".
В составе "Локомотива" Лоськов дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды - Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом официальной информации о завершении полузащитником карьеры ранее не поступало.