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Хоккеист сборной России Барабанов признался, что микротравма сказывается на его игре

Спорт
13 мая, 20:50 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Форвард пропустил последнюю тренировку россиян перед матчем со словаками (6:0) из-за микротравмы

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Александр Барабанов (на первом плане)

Александр Барабанов (на первом плане)

© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Микротравма немного сказывается на игре нападающего сборной России Алексея Барабанова на чемпионате мира по хоккею. Об этом он сообщил журналистам после матча со словаками.

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© Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла словаков со счетом 6:0 в матче группового этапа чемпионата мира. Барабанов пропустил последнюю тренировку россиян перед этим матчем из-за микротравмы.

"Она чуть-чуть дает о себе знать. Но я сказал, что буду играть, так что вопросов по моему участию в матче не было", - подчеркнул форвард.

Перерыв перед вторым периодом затянулся из-за проблем со льдом на кельнской "Ланксесс-Арене". "То, что забили в начале (матча) - играли по заданию и забивали голы. Молодцы, что дали сыграть Василевскому на "ноль". Что касается задержки второго периода, то особенно это не повлияло - там всего лишь пять минут подождали, лед, скажем так, не самый лучший", - рассказал Барабанов.

По ходу встречи тренерский штаб производил перестановки в звеньях. "Я сегодня много с кем поиграл, как вы видели, поскольку Тема Панарин не играл. Я готов действовать везде, так что все нормально", - отметил он.

Следующий матч сборная России проведет 15 мая с командой Латвии.

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

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