Непомнящий победил Хаммера во втором туре этапа Гран-при по шахматам в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий победил норвежца Йона-Людвига Хаммера во втором раунда этапа Гран-при в Москве.

Китайский шахматист Дин Лижэнь победил другого россиянина Эрнесто Инаркиева. Остальные партии завершились вничью: во втором раунде между собой играли Хоу Ифань (Китай) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США) и Теймур Раджабов (Азербайджан), Майкл Адамс (Великобритания) и Аниш Гири (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль) и Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Петр Свидлер (Россия) и Салем Салех (ОАЭ), Александр Грищук и Евгений Томашевский (оба - Россия), Франсиско Вальехо (Испания) и Пентала Харикришна (Индия).

Хоу Ифань и Дин Лижэнь лидируют с 1,5 балла в активе. Следующий тур пройдет в воскресенье.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Московский этап завершится 21 мая.