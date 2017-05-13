Непомнящий победил Хаммера во втором туре этапа Гран-при по шахматам в Москве

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий победил норвежца Йона-Людвига Хаммера во втором раунда этапа Гран-при в Москве.
Китайский шахматист Дин Лижэнь победил другого россиянина Эрнесто Инаркиева. Остальные партии завершились вничью: во втором раунде между собой играли Хоу Ифань (Китай) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США) и Теймур Раджабов (Азербайджан), Майкл Адамс (Великобритания) и Аниш Гири (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль) и Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Петр Свидлер (Россия) и Салем Салех (ОАЭ), Александр Грищук и Евгений Томашевский (оба - Россия), Франсиско Вальехо (Испания) и Пентала Харикришна (Индия).
Хоу Ифань и Дин Лижэнь лидируют с 1,5 балла в активе. Следующий тур пройдет в воскресенье.
Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.
Московский этап завершится 21 мая.