Волейболистки московского "Динамо" сыграют за пятое место на клубном чемпионате мира

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российское "Динамо" (Москва) обыграло японский "Ред Рокетс" со счетом 3-1 в матче за 5-8-е места на клубном чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходит в Японии.

"Динамо" сыграет с бразильским "Соллис Осаско" в матче за пятое место 14 мая.

В турнире принимают участие восемь команд, разбитых на две группы. Клубы, занявшие первые и вторые места в своих группах, выйдут в полуфинал. Остальные клубы играют в матчах за 5-8-е места. Турнир завершится 14 мая.