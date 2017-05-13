Волейболистки московского "Динамо" сыграют за пятое место на клубном чемпионате мира

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российское "Динамо" (Москва) обыграло японский "Ред Рокетс" со счетом 3-1 в матче за 5-8-е места на клубном чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходит в Японии.
"Динамо" сыграет с бразильским "Соллис Осаско" в матче за пятое место 14 мая.
В турнире принимают участие восемь команд, разбитых на две группы. Клубы, занявшие первые и вторые места в своих группах, выйдут в полуфинал. Остальные клубы играют в матчах за 5-8-е места. Турнир завершится 14 мая.