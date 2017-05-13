Тренер "Оренбурга": "Локомотив" с нынешним составом будет бороться за самые высокие места

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МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" с нынешними тренерами и составом будет бороться за самые высокие места в турнирной таблице чемпионата России. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов.
В субботу в выездном матче 28-го тура чемпионата России "Оренбург" проиграл московскому "Локомотиву" со счетом 0:4. С первых минут на поле вышел легенда клуба Дмитрий Лоськов, для которого этот матч стал прощальным. Он был заменен на 13-й минуте.
"Впечатления не очень, играли мы первые минут 20-25, потом случился провал. С такими командами, как "Локомотив", а с такими тренерами и составом этот клуб будет бороться за самые высокие места, надо играть агрессивно. У нас сегодня это не получилось. Мы пытались задавить вначале, в первые 13 минут, пока играл Лоськов, и после этого", - сказал Евдокимов.
"Но что значит минус один игрок? Это футболист, который за эти 13 минут ни разу мяч не терял. Я благодарен "Локомотиву", что они дали сыграть легенде, это дань уважения такому футболисту", - отметил тренер.
После этого матча "Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. "Локомотив" располагается на седьмом месте с 39 очками. В этом сезоне железнодорожники выиграли Кубок России.