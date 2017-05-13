Семин: Лоськов был заменен так рано, потому что Миранчук более полезен "Локомотиву"

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МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тренер московского клуба "Локомотив" Дмитрий Лоськов, заявленный в качестве футболиста, мог сыграть в матче с "Оренбургом" больше времени, но полузащитник Алексей Миранчук на данный момент принес бы команде больше пользы на поле. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
В субботу в матче 28-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле обыграл "Оренбург" со счетом 4:0. Эта игра стала прощальной для 43-летнего Лоськова. Он вышел на поле с капитанской повязкой, а на 13-й минуте был заменен на 21-летнего Миранчука.
"Очень хорошо, что мы победой поздравили окончание карьеры Лоськова, а также очень хорошо, что меня поздравили с днем рождения. Думаю, Лоськов мог сыграть побольше, но, наверное, Миранчук побольше пользы принесет, чем Дмитрий на сегодняшний день. Мы отдали дань этому человеку, который всегда был с нами, завоевывал титулы", - сказал Семин.
"Были определенные сложности, если бы "Оренбург" забил мяч, когда попал в штангу. Мы вообще плохо начинаем, у нас не хватает активности, мы что-то не так делаем на разминке. Я вообще не помню, когда мы результативно начинали, очень долго раскачиваемся. В целом ребята играли очень неплохо, игра получалась, играли в удовольствие", - отметил тренер.
Лоськов, который выступал за "Локомотив" на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом московского клуба по количеству матчей (421) и голов (128).
В составе "Локомотива" он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды - Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года.