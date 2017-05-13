Лоськов: в "Локомотиве" приходит время молодых футболистов

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МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. В московском клубе "Локомотив" приходит время для молодых игроков команды, поэтому опытным футболистам пора заканчивать играть. Об этом на пресс-конференции сообщил тренер команды Дмитрий Лоськов, ранее заявленный в качестве игрока.
В субботу в матче 28-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле обыграл "Оренбург" со счетом 4:0. Эта игра стала прощальной для 43-летнего Лоськова. Он вышел на поле с капитанской повязкой, а на 13-й минуте был заменен.
"Результат на табло, поэтому говорить тут что-то - лишнее, спокойная игра, без нервов. Что касается меня, конечно, я нервничал до первого касания мяча, всегда нервничаешь перед игрой - если не нервничаешь, то надо заканчивать. Но сейчас много молодых игроков, приходит их время. Изначально было два варианта - выходить либо в начале, либо в конце", - сказал Лоськов.
"У меня на первом месте был прощальный матч, который я хотел сыграть на своем стадионе при своих болельщиках. Так сложилось, что и Юрий Павлович (Семин) - главный тренер. А о рекорде даже не думал", - отметил завершивший карьеру футболист.
Лоськов, который выступал за "Локомотив" на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом московского клуба по количеству матчей (421) и голов (128).
В составе "Локомотива" он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды - Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года.