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Оргкомитет ЧМ по хоккею не согласен со Знарком по поводу плохого качества льда в Кельне

Спорт
13 мая, 22:47 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам представителя оргкомитета, проблемы связаны с тем, что на лед попадают посторонние субстанции

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Эпизод матча Россия - Словакия

Эпизод матча Россия - Словакия

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Качество льда на кельнской "Ланксесс-Арене" во время матчей чемпионата мира является отличным, проблемы возникают только в матчах команды Словакии. Такое мнение ТАСС высказал президент Немецкого хоккейного союза и глава оргкомитета немецкой части чемпионата мира - 2017 Франц Райндль.

В субботу было задержано начало второго периода встречи Россия - Словакия. После заливки команды вышли на лед, однако спустя несколько минут были вынуждены вернуться в подтрибунное помещение. Это было связано с тем, что лед на площадке не соответствовал мерам безопасности, а участники матча могли получить травмы. После перезаливки льда игра была продолжена.

По окончании игры главный тренер россиян Олег Знарок заявил, что качество льда во встрече не соответствовало уровню чемпионата мира. Аналогичный инцидент произошел ранее в матче Словакия - Германия.

"С качеством льда на арене в Кельне все в порядке, работники и заливочные машины работают хорошо. Проблемы происходили только на матчах команды Словакии, в других играх все в порядке. Дело не во льде, а в чем-то другом. На лед попадают посторонние субстанции", - сказал Райндль.

"Я повторюсь, что дело не в качестве льда - оно отличное. Просто кто-то выливает жидкость на поверхность арены", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

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