Сборная Германии победила итальянцев в матче чемпионата мира по хоккею

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Германии одержали победу над командой Италии со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Кельне.
В составе победителей шайбы забросили Кристиан Эрхофф (4-я минута), Маттиас Плахта (19), Янник Зайденберг (23) и Доминик Кагун (27). У итальянцев отличился Мишель Маркетти (5).
Сборная Германии с девятью очками идет на пятом месте в группе А. Итальянцы с одним очком в активе занимают восьмую строчку. В плей-офф выходят четыре лучшие команды. В заключительном матче группового этапа сборная Италии 15 мая сыграет с датчанами, днем позже команда Германии проведет встречу с латвийцами.