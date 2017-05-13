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Сборная Германии победила итальянцев в матче чемпионата мира по хоккею

Спорт
13 мая, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Германии одержали победу над командой Италии со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Кельне.

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Эрхофф (4-я минута), Маттиас Плахта (19), Янник Зайденберг (23) и Доминик Кагун (27). У итальянцев отличился Мишель Маркетти (5).

Сборная Германии с девятью очками идет на пятом месте в группе А. Итальянцы с одним очком в активе занимают восьмую строчку. В плей-офф выходят четыре лучшие команды. В заключительном матче группового этапа сборная Италии 15 мая сыграет с датчанами, днем позже команда Германии проведет встречу с латвийцами.

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