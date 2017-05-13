Футболист "Барселоны" Пике госпитализирован из-за проблем с желудком

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике госпитализирован с вирусом желудочного гриппа. Об этом сообщает испанское издание AS.

Пике попал в больницу в субботу из-за общего недомогания, позже медицинское обследование выявило вирус желудочного гриппа. Отмечается, что футболист не сможет принять участия в воскресном матче чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса".

30-летний защитник провел в текущем сезоне 40 матчей, в которых забил три мяча. "Барселона" имеет поровну очков с "Реалом" и занимает первое место за счет разницы забитых и пропущенных мячей, но у мадридского клуба игра в запасе.