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Российская саблистка Егорян заняла третье место на этапе Кубка мира в Тунисе

Спорт
13 мая, 23:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Победу одержала украинка Ольга Харлан

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Яна Егорян

Яна Егорян

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская саблистка Яна Егорян стала третьей на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в Тунисе.

Украинка Ольга Харлан выиграла этап, венгерка Анна Мартон стала второй. Француженка Манон Брюне разделила третье место с Егорян.

Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года.

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