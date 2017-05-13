Сборная Канады проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная Канады уступила команде Швейцарии со счетом 2:3 в овертайме матча группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.

В составе сборной Канады шайбы забросили Райан О'Райлли (5-я минута), Митчелл Марнер (7). У швейцарцев отличились Фабрис Херцог (47), Венсан Праплан (50). Решающую шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Херцог.

Сборная Канады лидирует в группе B, матчи которой проходят в Париже, с 13 очками. Команда Швейцарии занимает второе место с 11 очками. В этой группе также выступают сборные Чехии, Финляндии, Норвегии, Франции, Белоруссии, Словении, в плей офф выйдут четыре лучшие команды.

Следующий матч сборная Швейцарии проведет 14 мая против команды Финляндии. Сборная Канады встретится с командой Норвегии 15 мая.