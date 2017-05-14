"Терек" и "Ростов" проведут матчи чемпионата России по футболу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Три матча в Томске, Уфе и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 28-м туре чемпионата России по футболу. "Терек" и "Ростов" могут вплотную приблизиться к "Краснодару", который занимает позволяющее выступить в Лиге Европы четвертое место.

В 12:00 мск начнется гостевой матч "Терека" с "Томью". Одержав три победы подряд, грозненский клуб вновь включился в борьбу за четвертое место и путевку в Лигу Европы. Победив до этого в семи матчах всего один раз, грозненцы, казалось, распрощались с надеждами на еврокубки, однако конкуренты предоставили команде Рашида Рахимова еще один шанс. Успех недельной давности в Санкт-Петербурге позволил команде подняться на пятое место и преподнести чемпионский титул "Спартаку".

В субботу два очка потерял "Краснодар", и в случае победы "Терек" будет отставать от кубанцев на одно очко. В трех предыдущих победных матчах забивал за "Терек" сенегальский форвард Аблай Мбенг, который вытеснил из состава албанца Бекима Балая. Соперник "Терека", в свою очередь, лишился своего единственного центрфорварда - весной "Томь" играла с 20-летним Александром Соболевым на острие, который не сыграет с грозненцами из-за дисквалификации.

"Томь" уже лишилась шансов сохранить место в премьер- лиге, однако юная команда Валерия Петракова никому не сдается без боя. К тому же в первом круге в Грозном "Томь" добилась нулевой ничьей с "Тереком", который перед этим победил на своем поле "Зенит". Матч пройдет на стадионе "Труд" в Томске, главным арбитром назначен Алексей Матюнин из Москвы.

"Анжи" ждет спасение

В 16:30 мск стартует матч между "Уфой" и "Анжи". Уфимцы, в отличие от "Терека", успешно начали весеннюю часть чемпионата, однако в восьми последних матчах одержали лишь одну победу - над тульским "Арсеналом". Команда, которую с зимы тренирует Сергей Семак, продолжает испытывать сложности в атаке, забив всего 18 мячей, так что тренеру даже пришлось переводить в нападение игравшего ранее на фланге обороны Дмитрия Стоцкого. Он забил в предыдущем туре в ворота "Рубина", однако "Уфа" проиграла со счетом 1:2.

Если "Уфа" уже не имеет особых турнирных задач, в любом случае проводя свой лучший сезон в премьер-лиге, то "Анжи" еще не обезопасил себя от вылета. Команда Александра Григоряна показывала лихой футбол, однако в двух последних матчах сыграла со счетом 0:0 - с "Краснодаром" и "Локомотивом". В случае ничьей в Уфе "Анжи" обезопасит себя от прямого вылета, победа позволит махачкалинцам избежать переходных матчей.

Матч пройдет на стадионе "Нефтяник" в столице Башкирии, главный арбитр - Евгений Турбин из Москвы. Дисквалифицирован нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов. В первом круге "Анжи" проиграл уфимцам со счетом 0:1 на своем поле - в первой части турнира, когда дагестанский клуб тренировал чех Павел Врба, он в восьми домашних матчах уступил лишь "Спартаку" и "Уфе".

Бердыев ждет "Рубин"

Завершится тур матчем "Ростова" и "Рубина", к команде, которую де-факто продолжает возглавлять Курбан Бердыев, приедет клуб, который он дважды сделал чемпионом страны. "Ростов" пропустил неделю назад первый гол за 10 матчей и более ошибаться не может, если команда намерена вновь выступить в Лиге Европы. Однако к концу сезона физические силы и людские ресурсы у ростовчан истощены - к многочисленным травмам добавилась дисквалификация Хорена Байрамяна.

В случае победы "Ростов", как и "Терек", может вплотную приблизиться к занимающему четвертую строчку "Краснодару".

"Рубин" в нынешнем сезоне так и не сумел по-настоящему включиться в борьбу за еврокубки. Две победы над "Локомотивом" и "Уфой" улучшили настроение в казанском клубе и гарантировали "Рубину" сохранение места в элите. Казанцы еще могут подняться на седьмое место, хотя даже этот результат вряд ли будет признан успешным.

Матч пройдет на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону, начало - 19:00 мск. Главный арбитр - Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

28-й тур стартовал в пятницу, когда ЦСКА разгромил "Арсенал" - 3:0. В субботу "Урал" и "Краснодар" сыграли вничью (1:1), "Амкар" проиграл "Спартаку" (0:1), а "Крылья Советов" - "Зениту" (1:3). "Локомотив" со счетом 4:0 победил "Оренбург".

"Спартак" уже гарантировал себе чемпионский титул, набрав после 28 матчей 66 очков. 56 очков у ЦСКА, 55 - у "Зенита".