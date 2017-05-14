Наставник сборной Италии заявил, что впервые разочарован игрой своих хоккеистов на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер сборной Италии Штефан Майр впервые остался разочарован игрой своих подопечных на чемпионате мира по хоккею. Об этом он сообщил журналистам после матча с командой Германии.

В субботу сборная Германии со счетом 4:1 обыграла команду Италии в матче группы А, в которой также выступает команда России. Итальянцы проиграли все пять матчей на турнире.

"Хотелось бы поздравить немецкую команду с заслуженной победой, впервые я разочарован своей командой. Мы играли, чтобы не проиграть, а не чтобы выиграть. Может быть, у нас слишком много ребят, которые не верят в успех. В других играх против Словакии и Латвии мы сражались, сегодня я этого не увидел", - сказал Майр.

"Я ожидал большего. Может быть, на нашу молодую команду повлияли болельщики. Мы могли изменить игру, но поставили себя в позицию проигравших еще до начала встречи", - добавил австрийский специалист.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.