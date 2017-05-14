Штурм: перерыв должен помочь немецким хоккеистам подготовиться к матчу ЧМ с латвийцами

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двухдневный перерыв должен помочь сборной Германии по хоккею перед заключительным матчем предварительного этапа с командой Латвии на чемпионате мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер немецкой сборной Марко Штурм.

В субботу сборная Германии обыграла команду Италии (4:1) в своем предпоследнем матче предварительного этапа в группе А. Хозяева занимают пятое место и в последнем матче встретятся с идущими на четвертом месте латвийцами.

"Мы были разочарованы вчерашним поражением от датчан, но рады, что смогли вернуться в борьбу за выход в плей-офф. Очень были рады приезду в сборную новых ребят, - сказал Штурм. - Теперь у нас есть небольшой "тайм-аут" в два дня, который должен помочь, мы с нетерпением ожидаем матча с Латвией".

В матче приняли участие прибывшие накануне игроки клубов Национальной хоккейной лиги - форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль и вратарь "Вашингтона" Филипп Грубауэр, который остался в запасе. "Грубауэр прилетел только сегодня, поэтому решили оставить его в запасе. Завтра он отдельно поработает с тренером вратарей, сам он сказал, что готов, уже успел отдохнуть", - отметил Штурм.

Матч Германия - Латвия пройдет 16 мая.