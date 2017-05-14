Драйзайтль назвал битвой предстоящий матч сборной Германии с латвийцами на ЧМ по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Матч со сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею станет для команды Германии самым важным на турнире. Такое мнение журналистам высказал немецкий форвард Леон Драйзайтль.

В субботу сборная Германии со счетом 4:1 победила команду Италии в матче группы А, в которой также выступает команда России. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Драйзайтль провел свой первый матч на нынешнем турнире, отметившись результативной передачей.

"Мы провели хороший матч. Хоть и нельзя назвать итальянцев самым сильным соперником, мы сумели забросить им четыре шайбы. Я очень хотел оказаться здесь, на домашнем чемпионате мира. Здесь другой хоккей, нежели в НХЛ, но буду чувствовать себя лучше с каждым следующим матчем", - считает Драйзайтль.

"В Германии великолепные фанаты, они гонят команду вперед и очень нам помогают. Матч против Латвии будет самым важным на турнире. Это будет битва, но мы к ней готовы", - добавил форвард.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. Матч Германия - Латвия состоится 16 мая. Обе команды имеют по девять очков и являются прямыми конкурентами за выход в плей-офф турнира.