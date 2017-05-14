Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автобус с футболистами юношеской команды бразильского клуба "Васко да Гама" попал в аварию

Спорт
14 мая, 1:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

В результате инцидента пострадали 22 человека, трое находятся в критическом состоянии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием клубного автобуса, который перевозил игроков юношеской команды (до 17 лет) бразильского клуба "Васко да Гама", трое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает бразильское издание Esporte.

ДТП произошло в одном из горных районов Рио-де-Жанейро, когда команда возвращалась после матча "Васко да Гама" со сверстниками из "Фрибургенсе". По информации издания в автобусе находилось около 30 человек, клубные медики сразу стали оказывать помощь пострадавшим. Причины произошедшего не называются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Конкурсант из Португалии стал победителем "Евровидения-2017"
2
Неизвестный попытался сорвать выступление украинской певицы Джамалы на "Евровидение"
3
Fox: истребитель ВКС РФ сблизился с самолетом ВМС США над Черным морем
4
Минобороны: РФ приглашала и будет приглашать журналистов на учения и без советов с Запада
5
СМИ: КНДР осуществила запуск неопознанной ракеты
6
В Белоруссии планируют ввести обязательный отпуск для отцов
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама