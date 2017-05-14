Автобус с футболистами юношеской команды бразильского клуба "Васко да Гама" попал в аварию

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием клубного автобуса, который перевозил игроков юношеской команды (до 17 лет) бразильского клуба "Васко да Гама", трое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает бразильское издание Esporte.
ДТП произошло в одном из горных районов Рио-де-Жанейро, когда команда возвращалась после матча "Васко да Гама" со сверстниками из "Фрибургенсе". По информации издания в автобусе находилось около 30 человек, клубные медики сразу стали оказывать помощь пострадавшим. Причины произошедшего не называются.
Sobe para 22 o número de jogadores feridos em acidente com ônibus do Vasco. https://t.co/nZbHpOXi5r pic.twitter.com/qQXpAkV2BV— Jornal Extra (@jornalextra) 13 мая 2017 г.