Волейболистки московского "Динамо" заняли пятое место на клубном чемпионате мира

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российское "Динамо" (Москва) обыграло бразильский клуб "Соллис Осаско" со счетом 3-1 в матче за пятое место на клубном чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходит в Японии.
Ранее российская команда заняла третье место в своей отборочной группе, что не позволило клубу выйти в полуфинал турнира.
Финал чемпионата мира, в котором сыграют турецкий "Вакыфбанк" и бразильская "Рексона", состоится позднее в воскресенье.