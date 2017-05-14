Волейболистки московского "Динамо" заняли пятое место на клубном чемпионате мира

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российское "Динамо" (Москва) обыграло бразильский клуб "Соллис Осаско" со счетом 3-1 в матче за пятое место на клубном чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходит в Японии.

Ранее российская команда заняла третье место в своей отборочной группе, что не позволило клубу выйти в полуфинал турнира.

Финал чемпионата мира, в котором сыграют турецкий "Вакыфбанк" и бразильская "Рексона", состоится позднее в воскресенье.