Посольства России и Норвегии в Вашингтоне провели шахматный турнир

ВАШИНГТОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Открытый любительский шахматный турнир совместно устроили в субботу посольства России и Норвегии в США.

Первое место завоевал американец Дэвид Шерман, второе - голландец Аллард Постма, третье-четвертое поделили Самир Шахбаз (Россия) и Олег Меркулов (Латвия).

Сергей Кисляк: "Глоток нормальности"

Приветствуя гостей, посол России в США Сергей Кисляк пожелал им честной спортивной борьбы, наслаждения красотой древней и сложной игры и мастерством тех, кто им владеет. Позже руководитель посольства, проведший с гостями большую часть субботнего дня, несколько раз публично и приватно повторял, что для него и его сотрудников эта встреча была "глотком нормальности" - отдушиной в давящей антироссийской атмосфере последних месяцев в американской столице.

Хотя бы отчасти развеять эту атмосферу стремился и президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, который был инициатором и главной "движущей силой" необычного проекта. А подключение к нему Норвегии связано с тем, что в конце прошлого года внимание любителей шахмат было приковано к матчу за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.

Каре Аас: "Вместе получать удовольствие"

Посол Норвегии в США Каре Аас рассказал, что до этого в последний раз играл в шахматы именно с Карлсеном и был "психологически разгромлен минут за пять". На самом турнире, куда Аас прибыл прямо из аэропорта по возвращении с форума Арктического совета на Аляске, он сыграл одну партию и дипломатично уступил победу даме, русской американке, позволив своему флажку упасть в абсолютно выигрышной позиции.

Норвегии и России, между которыми, на его взгляд, "много общего", посол пожелал новых шахматных побед, в том числе и в борьбе за мировую корону, а всем участникам турнира - умения "вместе получать удовольствие". Позже он сказал корреспонденту ТАСС, что в дипломатии, как и в шахматах, приходится соперничать, но всегда необходимо находить общий язык, а разделенная радость этому очень способствует.

Сергей Карякин: "Пусть всех объединяют шахматы"

Похожие мысли выразил в видеоприветствии участникам турнира Сергей Карякин. Он вспомнил, что в недавнем матче с Карлсеном, проходившем в Нью-Йорке, поначалу "чувствовал напряженность американцев" по отношению к себе. Но поскольку "все решалось исключительно за доской, матч был абсолютно честный", постепенно отношение публики стало меняться.

"И в конце матча я чувствовал, что у меня уже появилась целая армия болельщиков в США, - сказал российский гроссмейстер. - В начале это было сложно даже представить. Поэтому давайте играть в шахматы, давайте жить дружно, без конфликтов. Пусть всех нас объединяют шахматы".

Рождение традиции?

Не исключено, что в Вашингтоне подобные шахматные турниры станут традицией. Кисляк рассказал, что они с Аасом договорились постараться сделать турнир ежегодным и придать ему еще больший размах. Хотя и на нынешнем был аншлаг.

Всего на приглашения откликнулись около 200 участников и гостей, игры шли на тридцати досках. Помимо американцев, россиян и норвежцев, много было представителей других стран - от Армении и Азербайджана до Германии, Дании и Мексики. Возрастной состав охватывал несколько поколений: от седых ветеранов до младших школьников. Несколько женщин вели шахматные сражения с мужчинами.

Грамотно организовать соревнование помогли специалисты вашингтонского Шахматного центра. В роли консультантов выступали специально приглашенные из Нью-Йорка гроссмейстеры Лев Альбурт и Семен Палатник. По словам последнего, в Америке шахматный турнир без платы за участие - большая редкость.

По регламенту все участники сначала играли по три партии с получасовым контролем времени. Потом одержавшие по три победы (таких набралось шестеро) провели между собой блиц-турнир "на вылет", по итогам которого и определились победители. Качество игры в финале Альбурт и Палатник оценили, как вполне профессиональное, "на уровне хорошего мастера".

Ценные призы

Главный приз соревнования - два авиабилета бизнес- класса по маршруту Вашингтон-Москва-Вашингтон - Шерману вручил представитель "Аэрофлота" Константин Куликов. "За поездку в целом не поручусь, но удовольствие от полета гарантирую", - сказал он под смех и аплодисменты собравшихся.

Американец-победитель был откровенно счастлив. "Всегда мечтал побывать в России, но прежде все никак не складывалось: и далеко, и дорого, - сказал он российским журналистам. - А теперь наконец точно поеду. Куда еще и лететь шахматисту, как не в Россию?"

О турнире Шерман, по его словам, узнал от знакомого - шахматного функционера, тот же помог и получить приглашение. "Сносил в химчистку единственный выходной костюм и поехал, - рассказал отставной госслужащий о том, как собирался в российское посольство. - Сначала увидел гроссмейстеров и приуныл, потом понял, что они вне игры, и подумал, что шансы есть, в итоге сыграл удачно". Шахматный рейтинг победителя, по его словам, - чуть более 2200.

Наградой за второе-третье места стали шахматные доски и фигуры с автографами Карлсена и Карякина. Норвежские власти оделили победителей копченым лососем. Все участники получили призы и памятные сувениры, а также угощение от шеф- поваров обоих посольств. Приз зрительских симпатий и та же лососина достались восьмилетнему Пете Мосину - воспитаннику московской детской шахматной школы, на равных сражавшемуся со взрослыми.