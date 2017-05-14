Боксер Джеймс Тони завоевал титул чемпиона мира WBF в возрасте 48 лет

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Джеймс Тони завоевал титул чемпиона мира по "малозначительной" версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в супертяжелой весовой категории. В 12-раундовом поединке в Ипсиланти (США, штат Мичиган) он выиграл у соотечественника Майка Шеппарда нокаутом в шестом раунде.
В послужном списке 48-летнего Тони теперь 77 побед (47 - нокаутом), 10 поражений, 3 ничьи. Он прервал серию из двух поражений, в последний раз американец выходил на ринг в августе 2015 года. В 2011 году Тони встречался с россиянином Денисом Лебедевым в бою за "временный" титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и проиграл по очкам.
Тони владел титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в трех весовых категориях - в 1991-1993 годах в весе до 72,6 кг, с 1993 по 1994 - до 76,2 кг, в 2003 году - до 90,71 кг. Дважды боксировал за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. В 1991 и 2003 годах был признан лучшим боксером года авторитетным американским журналом "Ринг" и Ассоциацией боксерских журналистов США.
41-летний Шеппард потерпел 21 поражение при 24 победах (10 - нокаутом), 2 ничьих.
Ранее пояс чемпиона мира WBF в весе до 90,71 кг завоевал Рой Джонс.