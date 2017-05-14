Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Черчесов: сборная России по футболу планирует опробовать поле на базе в Новогорске осенью

Спорт
14 мая, 8:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

В настоящее время подмосковная база, где сборная будет готовиться к ЧМ-2018, закрыта на реконструкцию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Станислав Черчесов проводит тренировку сборной России

Станислав Черчесов проводит тренировку сборной России

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российские футболисты планируют опробовать одно из тренировочных полей на реконструируемой базе в Новогорске осенью. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Как предполагается, сборная будет готовиться в Новогорске непосредственно перед чемпионатом мира 2018 года. Сейчас база закрыта на реконструкцию.

"В этом вопросе (тренировок сборной на базе в Новогорске) все идет своим чередом, недавно был там и общался с Николаем Доморацким (директор учебно- тренировочного центра "Новогорск" - прим. ТАСС). Остаются вопросы по гостинице, но они будут решаться, и к чемпионату мира база должна быть готова. К осени должно быть готово одно из двух тренировочных полей, и мы начнем его пробовать", - рассказал Черчесов.

"В Австрии уединимся"

Сборная России примет участие в Кубке конфедераций, матчи которого пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. 26 мая команда отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт, который продлится до начала июня.

Смотрите также
Игроки ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий

Черчесов: если футболисты не готовы выступать за сборную, это нужно принять

"В нашем понимании команде надо уединиться и спокойно готовиться к турниру. Сменить атмосферу иногда стоит, хотим ли мы этого или нет, но если бы мы готовились у себя в стране, имел бы место излишний ажиотаж", - сказал специалист.

"Тем более я знаю эти места - каждый год с клубами там проводил сборы. Французы перед домашним чемпионатом Европы там были, испанцы - перед победными для себя чемпионатами мира и Европы", - добавил он.

Сборная России на групповом этапе Кубка конфедераций встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). Во время турнира постоянных мест базирования у сборных не будет.

"Нас по большому счету не спрашивают, где жить. Например, в Москве это будет гостиница "Лотте-отель", которую выбрали в ФИФАи в которой разместятся другие команды. То же касается и других городов. Сборные будут постоянно перемещаться - одна уехала, другая заехала", - пояснил Черчесов.

"Есть пожелания по соперникам на осенние контрольные матчи"

Сейчас известны два соперника сборной России по контрольным матчам: 5 июня в Будапеште команда встретится с венграми, а 9 июня в Москве - с чилийцами. По словам Черчесова, сейчас он старается не думать о том, кто будет противником команды в осенних контрольных играх. "Есть наши пожелания, но есть и Кубок конфедераций, на котором мы сейчас концентрируемся. Подбором спарринг-партнеров на осенние матчи в РФС занимаются соответствующие службы", - сказал тренер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: истребитель ВКС РФ сблизился с самолетом ВМС США над Черным морем
2
Конкурсант из Португалии стал победителем "Евровидения-2017"
3
Путин сыграл на рояле мелодии двух песен перед встречей с Си Цзиньпином
4
КНДР провела запуск баллистической ракеты, предположительно, нового типа
5
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
6
Путин: застой в глобальном развитии нужно преодолеть через отказ от воинственной риторики
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама