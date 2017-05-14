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Черчесов рассчитывает на Фернандеса в ближайших матчах сборной России по футболу

Спорт
14 мая, 9:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Защитник ЦСКА, родившийся в Бразилии, летом 2016 года получил паспорт гражданина РФ

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Марио Фернандес

Марио Фернандес

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Защитник ЦСКА Марио Фернандес должен получить разрешение на выступление за сборную России по футболу уже в ближайших контрольных матчах. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Летом 2016 года уроженец Бразилии получил паспорт гражданина РФ. Учитывая, что у Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам Международной федерации футбола, сможет сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет после переезда в Россию. Защитник подписал контракт с ЦСКА в 2012 году.

На вопрос, сможет ли Фернандес сыграть в ближайших матчах российской сборной, Черчесов ответил: "Думаю, да. Чисто хронологически, у него проходит срок в пять лет с момента подписания контракта в России. Надеемся, загвоздок не будет. Юристы этим занимаются".

Сборная России 5 июня в Будапеште проведет контрольный матч с командой Венгрии, а 9 июня в Москве встретится с командой Чили.

26-летний Фернандес участвовал в мартовском тренировочном сборе национальной команды.

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