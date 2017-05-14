Федор Емельяненко не жалеет об отказе выступать в UFC

Семин заявил, что он впервые слышит об интересе "Локомотива" к футболисту НазаровуСпорт 14 мая, 11:10
Алекс: болельщики "Спартака" во всем мире заслужили победу клуба в РФПЛСпорт 14 мая, 10:29
Федор Емельяненко не жалеет об отказе выступать в UFCСпорт 14 мая, 10:08
Бабаев: ЦСКА не имеет предпосылок к продлению контракта с ЕременкоСпорт 14 мая, 9:48
Черчесов рассчитывает на Фернандеса в ближайших матчах сборной России по футболуСпорт 14 мая, 9:36
Лавров заявил, что не знает причину шумихи вокруг фотографий с его встречи с ТрампомПолитика 14 мая, 9:35
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/секКосмос 14 мая, 9:08
Миочич победил Дос Сантоса, защитив титул чемпиона UFC в тяжелом весеСпорт 14 мая, 9:06
Песков: Путин кратко переговорил с Эрдоганом в кулуарах форума "Один пояс - один путь"Политика 14 мая, 8:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный российский боец Федор Емельяненко не жалеет о своем отказе выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом спортсмен заявил ТАСС.
"Сейчас у меня контракт с Bellator, я там буду работать. Не могу параллельно выступать в UFC, но об этом абсолютно не жалею", - сказал Емельяненко.
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом в рамках организации Rizin, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо в промоушене Fight Nights.
Позднее спортсмен подписал контракт с организацией Bellator, отметив, что предложение UFC его не устроило.
Емельяненко проведет ближайший поединок 24 июня против американца Мэтта Митриона в рамках контракта с Bellator. Бой пройдет в Нью-Йорке.
Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, пять поражений.