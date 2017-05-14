Федор Емельяненко не жалеет об отказе выступать в UFC

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный российский боец Федор Емельяненко не жалеет о своем отказе выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом спортсмен заявил ТАСС.

"Сейчас у меня контракт с Bellator, я там буду работать. Не могу параллельно выступать в UFC, но об этом абсолютно не жалею", - сказал Емельяненко.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом в рамках организации Rizin, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо в промоушене Fight Nights.

Позднее спортсмен подписал контракт с организацией Bellator, отметив, что предложение UFC его не устроило.

Емельяненко проведет ближайший поединок 24 июня против американца Мэтта Митриона в рамках контракта с Bellator. Бой пройдет в Нью-Йорке.

Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, пять поражений.