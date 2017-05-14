Guardian: Конте может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории "Челси"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Челси" хочет переподписать контракт с итальянским специалистом Антонио Конте, сделав его самым высокооплачиваемым тренером в истории лондонского футбольного клуба. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В пятницу лондонский "Челси" досрочно стал чемпионом Англии сезона-2016/17, обыграв на выезде "Вест Бромвич" (1:0) в матче 36-го тура. Конте стал четвертым тренером в истории чемпионата Английской премьер-лиги, который привел команду к победе в турнире в дебютном для себя сезоне.

Сообщается, что клуб начнет переговоры с тренером после встречи против лондонского "Арсенала" в рамках финала Кубка Англии, который пройдет 27 мая. Летом 2016 года Конте подписал трехлетнее соглашение с "Челси", по которому его зарплата составляет более €7,5 млн. Сообщается, что клуб готов предложить итальянцу новый контракт, согласно условиям которого он будет зарабатывать больше, чем португалец Жозе Моуринью. В августе 2015 года Моуринью подписал с лондонцами контракт, по которому его зарплата составляла более €8,8 млн в год.

Также отмечается, что Конте хочет получить более € 230 млн на усиление состава в летнее трансферное окно. Ранее итальянские СМИ сообщали, что в услугах Конте заинтересован итальянский "Интер", который готов предложить специалисту контракт с зарплатой в €15 млн в год.