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Алекс: болельщики "Спартака" во всем мире заслужили победу клуба в РФПЛ

Спорт
14 мая, 10:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Бразилец выступал за московскую команду с 2009 по 2011 год

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Алекс

Алекс

© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Болельщики московского "Спартака" во всем мире заслужили победу команды в чемпионате России после 16 лет ожидания. Об этом ТАСС заявил бывший капитан красно-белых бразильский полузащитник Алекс.

"Спартак" 7 мая досрочно стал чемпионом России сезона-2016/17. Клуб выиграл чемпионат страны впервые с 2001 года и 10-й раз в истории.

"Боже мой! Чемпионство "Спартака" - это великолепная новость, - воскликнул Алекс. - Болельщики клуба во всем мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и вообще, я всегда помню о "Спартаке"! Меня расстраивает только одно - то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми".

Алекс (полное имя - Алекс Рафаэл Мескини) выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 год. За это время он провел за команду 69 матчей и забил 19 мячей, став серебряным призером чемпионата России-2009. В 2009 году бразильцу была доверена капитанская повязка. В том же году он был вызван в сборную Бразилии, за которую в общей сложности провел четыре матча.

Весной 2011 года Алекс покинул "Спартак" по семейным обстоятельствам и перешел в бразильский "Коринтианс". Последним его клубом был "Интернасьонал", с которым он расторг соглашение минувшей зимой.

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