Тренер сборной России Черчесов выступает за введение системы определения взятия ворот

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футболу необходимо введение системы определения взятия ворот, что же касается системы видеоассистентов арбитров, то нужно посмотреть, чем завершатся ее тесты. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Вопрос использования в чемпионате России так называемых видеоассистентов рефери (Video Assistant Referee - VAR) и системы определения взятия ворот особо остро встал по ходу текущего сезона после нескольких спорных судейских решений. В апреле вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сказал, что РФС рассматривает возможность использования видеоассистентов рефери в матчах чемпионатах страны следующего сезона.

"Категоричность в одну из сторон в этом вопросе не нужна, - считает Черчесов. - Я за то, чтобы провести тесты, после которых и игроки, и официальные лица почувствуют, что это такое. Вот тогда можно будет принять решение".

"Не вызывает сомнений то, что нужно вводить фиксацию взятия ворот, потому что это занимает считанные секунды, - отметил собеседник ТАСС. - А вот как будут определять, например, положение вне игры, сколько это времени займет, надо проверить. Тесты должны показать, плюс ли это или минус".

Системы видеоассистентов рефери и определения взятия ворот будут использоваться на стадионах в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи на матчах Кубка конфедераций 2017 года.