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Тренер сборной России Черчесов выступает за введение системы определения взятия ворот

Спорт
14 мая, 10:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Что же касается системы видеоассистентов арбитров, то ее, по мнению наставника национальной команды, еще необходимо тщательно протестировать

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МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футболу необходимо введение системы определения взятия ворот, что же касается системы видеоассистентов арбитров, то нужно посмотреть, чем завершатся ее тесты. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Вопрос использования в чемпионате России так называемых видеоассистентов рефери (Video Assistant Referee - VAR) и системы определения взятия ворот особо остро встал по ходу текущего сезона после нескольких спорных судейских решений. В апреле вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сказал, что РФС рассматривает возможность использования видеоассистентов рефери в матчах чемпионатах страны следующего сезона.

"Категоричность в одну из сторон в этом вопросе не нужна, - считает Черчесов. - Я за то, чтобы провести тесты, после которых и игроки, и официальные лица почувствуют, что это такое. Вот тогда можно будет принять решение".

"Не вызывает сомнений то, что нужно вводить фиксацию взятия ворот, потому что это занимает считанные секунды, - отметил собеседник ТАСС. - А вот как будут определять, например, положение вне игры, сколько это времени займет, надо проверить. Тесты должны показать, плюс ли это или минус".

Системы видеоассистентов рефери и определения взятия ворот будут использоваться на стадионах в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи на матчах Кубка конфедераций 2017 года.

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